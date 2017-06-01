Энергия из мусора для обогрева 300 тыс семей и другие технологии павильона Франции 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Франция пригласила свои транснациональные корпорации участвовать в выставке и представить технологии, которые кардинально меняют жизнь людей и отличаются высокой энергоэффективностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».







«Павильон Франции на выставке Астана ЭКСПО-2017 объединит ведущие французские предприятия под эгидой Франции, послужит настоящей витриной их знаний, умений и потенциала в области инновационных технологий и поможет укреплению престижа нашей страны на международной арене», - сказал генеральный комиссар павильона Паскаль Лоро во время пресс-тура.







Павильон Франции - один из больших, составляет более одной тысячи квадратных метров. Французы подошли мудро к его созданию. Они пригласили крупнейшие французские компании и предложили выбрать одного из известных ученых и оформить каждый зал по направлению из этих выдающихся личностей, при этом одновременно рекламируя и себя. К примеру, Total оформила коридор автора всемирно известного «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, а Peugeot Citroën Automobiles взяла на себя оформление коридора своего основателя Армана Пежо и так далее.







К примеру, под темой «экогород» собраны необычные технологии для дома. Необходимость этой галереи возникла в том, что 90% своего времени люди проводят в помещениях. Неудивительно, что внутренняя среда зданий, в которых мы живем и работаем, может иметь большое влияние на наше благополучие и здоровье. В этом тематическом отделе гости смогут увидеть технологии для установления комфортной комнатной температуры на основе потребностей организма человека, ноу-хау-стены, поглощающие или отражающие звуки, которые создают комфортную акустическую среду и другие.







Кроме того, в павильоне Франции расскажут, как преобразовывать мусор в энергию, способную обогреть 300 тыс. семей; произвести биопластик на базе углекислого газа, выделяемого во время процесса горения; наладить промышленное производство метана из отходов, полученных в результате очистки сточных вод.







В отделе создателя искусственного цемента Луи Вика через искусственное окно посетители смогут увидеть изображение Эйфелевой башни, символа Парижа, снятое в технике таймплас. Здесь же гостям покажут разные типы бетонов.







В зале под темой «Экологичный транспорт» представлены макеты электромобилей, складного электрического самоката весом 8 килограммов, способный проехать 12 километров (полная зарядка 60 минут), а также электрический велосипед.







В залах «Возобновляемая энергия» посетители смогут получить информацию в интерактивном режиме о таких типах возобновляемой энергии, как солнечная энергия и биомасса. На одном из стендов расскажут о колоссальном международном научном проекте исследовательского центра ITER, который работает над термоядерной реакцией - получением безопасного источника «чистой» и практически неиссякаемой энергии для всего человечества.















