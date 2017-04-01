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Энергетики Казахстана и Китая обсудили ход реализации совместных проектов

Энергетики Казахстана и Китая обсудили ход реализации совместных проектов
6 Апреля 2017 16:01 495

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - 5 апреля в Пекине под председательством вице-министра энергетики РК Асета Магауова и заместителя председателя Государственного управления по энергетике КНР Ли Фанчжуна состоялось 10-е заседание казахстанско-китайского подкомитета по сотрудничеству в области энергетики Комитета по сотрудничеству РК-КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.


Энергетики Казахстана и Китая обсудили ход реализации совместных проектов

Стороны рассмотрели итоги реализации решений, принятых на 9-м заседании Подкомитета. Кроме того, были обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия в нефтегазовой, атомной энергетике и атомной промышленности, а также сотрудничество в сфере электроэнергии, возобновляемой энергетики и ход реализации совместных проектов.

В заседании приняли участие представители Министерства энергетики РК, АО «НК «КазТрансГаз», АО «Казатомпром» и Посольства РК в КНР.


Энергетики Казахстана и Китая обсудили ход реализации совместных проектов 

Китайская сторона была представлена сотрудниками Государственного управления по энергетике КНР, Банка развития Китая, а также государственными и частными энергетическими предприятиями.

Стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, а также выразили уверенность в успешной реализации совместных энергетических проектов.


Энергетики Казахстана и Китая обсудили ход реализации совместных проектов 

По итогам заседания подписан Протокол.

 

 

Ключевые слова: Казахстан и Китай, Энергетика,
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Комментарии

  • 06.04.2017Алмас
    0
    Неге қазақша жазбайды артындағы баннерді. 30 жыл болдығо елдігімізге

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