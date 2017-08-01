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Энциклопедию «Сакральный Казахстан» выпустят краеведы и историки

Энциклопедию «Сакральный Казахстан» выпустят краеведы и историки
16 Августа 2017 17:31 349

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  В Национальном музее  Республики Казахстан  в Астане создали Научно-исследовательский центр «Қасиетті Казахстан».

«Целью деятельности центра является научно-исследовательская работа по краеведению, просветительская работа в области краеведения, методическое обеспечение краеведческой деятельности в республике, организация научно-исследовательских мероприятий краеведческой тематики в активном сотрудничестве с государственными и общественными краеведческими организациями, местными государственными органами, образовательными учреждениями, архивами, музеями Казахстана», - отмечается в сообщении.

При  центре действует общественное объединение «Объединение казахстанских краеведов «Туған жер».

В регионах созданы областные рабочие группы по выявлению сакральных объектов (10-15 человек) во главе с руководителями управления культуры с участием местных краеведов, ученых и общественных деятелей.

Энциклопедию «Сакральный Казахстан» выпустят краеведы и историки

Центром была составлена рекомендация по выявлению сакральных объектов. В последующем, эти рекомендации были переданы в областные рабочие группы.

На основе полученных сведений из регионов Центром «Сакральный Казахстан» проводится экспертиза отнесения указанных объектов к сакральным объектам общенационального культурного достояния и регионального значения. Для осуществления экспертизы сформирован научно-экспертный совет (25 человек) с привлечением известных ученых Казахстана, краеведов и общественности.

Решением научно-экспертного совета  к сакральным объектам общенационального значения отнесены 100 объектов и регионального значения около 500 объектов. Список будет направлен в Национальную комиссию.

На сегодняшний день идет разработка и наполнение интерактивной карты «Сакральная география Казахстана» по республиканским объектам. Также планируется издание энциклопедии «Сакральный Казахстан».

Энциклопедию «Сакральный Казахстан» выпустят краеведы и историки

Сотрудники центра с рабочей поездкой для консультации с местными учеными и краеведами посетили Алматы, Акмолинскую, Алматинскую, Мангистаускую, Карагандинскую, Костанайскую, Восточно-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую, Кызылординскую области.

Для окончательного выявления списка сакральных объектов планируется исследовательские экспедиции по шести направлениям по всему Казахстану. Сейчас готовится проект маршрутов  этнокультурных и историко-культурных  экспедиций, формируется их состав и программы. 

 

 

Ключевые слова: Сакральная география, Туған жер, История Казахстана, Рухани жаңғыру, Астана,
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