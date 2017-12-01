Эммануэля Макрона пригласили в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Елисейском дворце Посол Республики Казахстан Жан Галиев вручил верительные грамоты Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства РК во Франции.

«В ходе беседы глава дипмиссии подтвердил французскому лидеру приглашение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева посетить Астану с визитом, которое было с благодарностью принято. Посол Ж.Галиев отметил, что на протяжении более 25 лет дипломатических отношений два государства активно развивали взаимовыгодное и доверительное сотрудничество, став стратегическими партнерами. Он заверил, что будут предприняты необходимые усилия для дальнейшего расширения и углубления взаимодействия по всем направлениям и его наполнения новым качественным содержанием», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Президент Э.Макрон высоко оценил растущую роль Казахстана в решении актуальных мировых и региональных проблем. Он особо подчеркнул важность площадки в Астане для проведения межсирийских переговоров. Глава Франции отметил, что 2018 год будет проходить под эгидой 10-летней годовщины подписания Договора о стратегическом партнерстве и также выступил за его интенсификацию, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В заключение беседы Э.Макрон передал теплые приветствия Президенту Н.Назарбаеву, выразив надежду на скорую встречу с лидером Казахстана.