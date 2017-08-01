Елжан Биртанов пригрозил увольнением главам управлений отстающих регионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов намерен посодействовать увольнению руководителей региональных управлений за низкие показатели, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения согласно Кодексу РК об охране здоровья населения не назначает начальников управления здравоохранения. Они относятся к местным исполнительным органам, но у нас есть право согласовывать при назначении руководителей. Я полагаю, что, если руководители очевидно не справляются со своими обязанностями, у нас есть право своё согласование отзывать. Поэтому я хочу напомнить, что мы намерены этим своим правом воспользоваться, если до конца года ситуация по критичным регионам не будет выправляться (...) Я считаю, что сегодня управленческих знаний, технологий по управлению и специалистов на рынке достаточно, чтобы привлечь на рынке нужных людей для решения злободневных для нашей страны задач», - сказал он, комментируя доклады на заседании коллегии Минздрава.

Биртанов отметил проблемы по реализации государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык». По его словам, в целом по регионам ситуация тревожная, поскольку стопроцентного достижения индикаторов нигде нет.

По данным вице-министра здравоохранения Алексея Цоя, в 12 регионах страны так и не созданы отделы охраны общественного здоровья. Отмечается рост показателя обоснованных жалоб в Алматинской, Восточной-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. 12 из 65 медицинский организаций не прошли аккредитацию в Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Южно-Казахстанской областях и в городах Астана и Алматы.

Вице-министр подчеркнул, что крайне слабая работа по внедрению корпоративного управления ведется в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Костанайской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Акмолинской областях. «Хуже всего ситуация в ЮКО, где на предприятиях с правом хозяйствоведения, доля которых составляет 15,9%, вообще отсутствуют наблюдательные советы», - сообщил Алексей Цой.

Также он отметил низкую активность по привлечению частных инвестиций на строительство медицинских объектов в двух регионах - в Алматинской и Западно-Казахстанской областях.