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«Ёлки желаний» появились в ЦОНах Астаны и Алматы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новогодние ёлки с детскими пожеланиями появились в столичном ЦОНе на проспекте Республики и в ЦОНе Турксибского района Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительства для граждан».
Работники госкорпорации собрали письма деду Морозу от 60 ребят от трёх до 15 лет. Так, любой из посетителей центра обслуживания населения может стать добрым дедушкой Морозом и исполнить заветное желание ребёнка.
Например, четырехлетний Мухаммед не умеет писать сам, поэтому попросил об этом маму. Он очень любит сладости и мечтает о санках. А 14-летняя Эльвина хочет красивую кофточку и зимние сапоги.
Ёлки с детскими письмами установлены в отделе ЦОН №8 Астаны по адресу: проспект Республики, 43 и в отделе №1 Турксибского района Алматы - ул. Маркова, 44. Благотворительная акция «Ёлка желаний» продлится до 27 декабря. До этого времени любой желающий может обратиться в один из двух ЦОНов и исполнить заветную мечту ребёнка.
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