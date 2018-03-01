Элементы цифровизации внедряют сельхозпредприятия Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Дорожной карты по цифровизации агропромышленного комплекса уже в этом году в Костанайской области реализуются пилотные проекты в семи сельхозпредприятиях региона. Об этом сегодня в ходе совещания по вопросам цифровизации сферы АПК с участием зарубежных экспертов сообщил заместитель акима Костанайской области Меиржан Мырзалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, в Дорожную карту вошли проекты по внедрению элементов точного земледелия, систем умного контроля над сельхозпредприятием, созданию «умных» мясной и молочной ферм.

«Эти проекты будут реализованы в пилотном режиме на 7 сельхозпредприятиях области. В их рамках определятся конкретные технологии, и будет рассчитан экономический эффект. Проекты будут реализованы за счет собственных средств сельхозпредприятий», - сообщил М. Мырзалиев.

Была проанализирована предстоящая работа и имеющиеся возможности региона по реализации процесса цифровизации АПК. Среди слабых сторон - нехватка предметных знаний и компетенции фермеров, недостаточная информированность о передовых технологиях. Для решения этого вопроса в области создаётся Агротехнологический хаб.

«Эту работу мы проводим при поддержке со стороны Азиатского банка развития. Задачами хаба будут обеспечение трансферта передовых технологий и их адаптация к местным условиям. Также на базе созданного хаба будет проводиться обучение фермеров эффективному использованию цифровых технологий в сфере сельского хозяйства. Учитывая неиспользованный потенциал отрасли в этом направлении, перед нами стоят большие вызовы»,- пояснил работу хаба заместитель акима области.

К слову, есть и сильные стороны сельхозсферы, что говорит о готовности к реализации проектов - в регионе уже создана необходимая институциональная и нормативно-правовая база, активно осуществляется поддержка со стороны государственных органов. Что касается инфраструктуры, то на сегодняшний день доступом к Интернету обеспечены 83% населенных пунктов области, а уже к концу 2021 года этот показатель планируется довести до 100%.

«В целом, ввиду того, что внедрение цифровых технологий требует немалых затрат, акиматом области инициирован вопрос о субсидировании расходов на внедрение сельхозпредприятиями цифровых технологий. Вопрос был поддержан первым вице-министром сельского хозяйства Арманом Евниевым. На данный момент ожидается принятие решения», - заверил М. Мырзалиев.

Стоит отметить, что в вопросах инвестирования таких проектов свою лепту вносит и Азиатский банк развития. Как высказался присутствовавший на совещании директор представительства Азиатского банка развития (АБР) в Казахстане Джованни Капаннелли, необходимо не только оснащать сельскохозяйственную отрасль техникой и новыми технологиями, но и человеческим капиталом, профессионалами.

«Именно сельское хозяйство должно было привлечь квалифицированные кадры, однако до сих пор уклон явно был к нефтегазовой отрасли. Но Казахстан имеет огромный потенциал именно в направлении сельскохозяйственной индустрии. И только тогда, когда будет этот элемент человеческого капитала достигнут, тогда в АПК будут успехи», - считает Дж. Капаннелли.

Он также сообщил о том, в течение следующих нескольких лет Азиатский банк развития намерен инвестировать в проекты сельского хозяйства Казахстана порядка миллиарда долларов.

Джованни Капаннелли высказал уверенность в том, что в частности, Костанайская область, сможет стать авангардом в процессе цифровизации.

«Сегодня были озвучены большие цифры с Вашей стороны (прим. автора - обращение к Дж. Капаннелли). Мы готовы выделять средства, Вы также готовы софинансировать проекты сельского хозяйства. Будем работать», - заключил аким области Архимед Мухамбетов.