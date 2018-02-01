Электронные ветеринарные справки внедрят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане запускается пилотный проект «электронная ветеринарная справка». Об этом сообщил председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Турсун Кабдулданов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы запускаем пилотный проект «электронная ветеринарная справка» на трех рынках Астаны - «Алем», «Евразия» и «Шапагат». Что из себя представляет электронный формат выдачи ветеринарной справки? Есть у нас единая автоматизированная система управления - ЕАСУ, есть система идентификации сельскохозяйственных животных ИСЖ. При выдаче ветеринарной справки, которую выдает аттестованный ветеринарный специалист - у них есть логин. Они входят в систему, оформляют ветеринарную справку в электронном формате. Номер ветеринарной справки определяет сама система. При поступлении на рынки, если справки нет в системе, мясо к реализации не допускается», - сказал Т.Кабдулданов.







По его словам, с 1 апреля эти системы будут также внедряться в Алматы и в Карагандинской области.

Как сообщил Т.Кабдулданов, в систему ИСЖ смогут также входить представители органов внутренних дел, которые при транспортировке мясной продукции смогут определять правомерность выдачи ветеринарной справки. Таким образом, электронные ветеринарные справки исключают использование фиктивных бланков, выдачу справки на одно животное два-три раза, выдачу справок с указанием убойных пунктов, имеющих учетный номер.

Фото: osp.ru