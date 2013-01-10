Электронные билеты на морские перевозки популярны в Азербайджане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане растет интерес пассажиров к покупке электронных билетов на морские перевозки, сообщает trend.az.

Согласно данным ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", в январе-июле в режиме онлайн было приобретено 348 билетов, из которых 169 куплены туда и обратно.

"ЗАО запустило систему онлайн-продажи билетов в сентябре 2016 года. С тех пор в целом, в онлайн-режиме было заказано 456 билетов, большая часть которых (244 билетов) - в оба конца. Большинство приобретающих билеты онлайн являются гражданами Турции, а в последнее время вырос интерес из европейских стран. Самым популярным маршрутом является Актау-Алят-Актау", - говорится в информации.

Услуга онлайн-покупки билетов реализуется с целью повышения привлекательности международных транспортных маршрутов, проходящих через Азербайджан, упрощения документации грузовых и пассажирских перевозок с использованием современных технологий и повышения оперативности.