Елбасы предложил запустить патриотическую программу «Туған жер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил внедрить программу «Туған жер», которая легко перейдет в более широкую установку - «Туған ел». Своим видением Лидер нации поделился в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине. «Туған жерін сүйе алмаған сүйе алар ма туған елін?» или «С чего начинается Родина?» В этих произведениях есть большой смысл. Почему малая родина? Человек - существо не только рациональное, но и эмоциональное. Малая родина - это место, где ты родился и вырос, а порой и прожил всю жизнь. Там горы, реки, рассказы и мифы об их возникновении, имена людей, оставшихся в памяти народа. Можно продолжить перечисление. Все это важно. Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям - это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов», - пишет Нурсултан Назарбаев в своей статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда».

Как отмечает Президент, на протяжении столетий наши предки защищали конкретные места и районы, сохранив для нас миллионы квадратных километров благодатной земли.



«Что означает на практике любовь к малой родине, что означает программа «Туған жер»? Первое: необходимо организовать серьезную краеведческую работу в сфере образования, экологии и благоустройства, изучение региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба. Например, лучшая форма патриотизма - это изучение истории родного края в средних школах. Второе: это содействие бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи, которые переехав в другие регионы страны, хотели бы поддержать свою малую родину. Это нормальное и патриотическое желание, и его нужно поддерживать, а не запрещать. Третье: местным властям нужно системно и организованно подойти к программе «Туған жер». Нельзя пускать эту работу на самотек, потому что она требует взвешенности и правильности в понимании», - пояснил Елбасы.

Как подчеркивает Нурсултан Назарбаев, мы должны найти разные формы поддержки и социального уважения, которые помогут малой родине, включая механизм спонсорской помощи. «Здесь огромное поле для работы. Мы можем быстро озеленить наши города, значительно помочь компьютеризации школ, поддержать региональные вузы, художественные фонды местных музеев и галерей и т. д. Кратко говоря, программа «Туған жер» станет одним из настоящих оснований нашего общенационального патриотизма. От малой родины начинается любовь к большой родине - своей родной стране (к Казахстану)», - подытожил Н.Назарбаев.