Эксцентричную комедию представил драмтеатр в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Подарком к весенним праздникам от Акмолинского областного русского театра драмы стала премьера эксцентричной комедии «Мамуля» Сергея Белова. Главный режиссер театра, обладатель звания «Мәдениет саласының уздігі» Ольга Луцива вновь поразила зрителя необычным подходом и смелым экспериментом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это комедия положений, когда каждый шаг уже смешной, когда ситуации доводятся до абсурда. Автора Сергея Белова считают известным российским комедиографом. Он пишет просто и понятно. За счет того, что это комедия положений, она весьма выигрышна. Отдыхать зрителю некогда, интрига за интригой держит его в напряжении: что же будет дальше? Мы ставим много психологически сложных вещей, драм, поэтому решили, что пора нашего зрителя взбодрить. Тем более, что скоро 8 Марта, и это станет настоящим подарком женщинам, и не только им! То есть эта постановка поможет отдохнуть, расслабиться, но в то же время вынести некую мораль», - рассказала Казинформу Ольга Луцива.

Сюжет очень прост и отчасти тоже абсурден. Немолодая девушка Нина хочет выйти замуж, но жених требует познакомить его с будущей тещей. И все бы ничего, но мама главной героини сидит в тюрьме. Как познакомить жениха с мамой, не раскрывая скелетов в шкафу? На помощь Нине приходит один из аферистов, торгующих техникой. Это мужчина, переодетый в женщину (ведь пожилой даме доверия больше!). Девушка предлагает ему за деньги сыграть роль своей мамы. Но тут начинается самое интересное: внезапно под амнистию попадает настоящая мать героини и незамедлительно приезжает вместе с отцом в гости к дочери.





В спектакле заняты ведущие артисты театра: «Мәдениет кайраткері» Василий Гречанников, Надежда Слепцова, Людмила Скуратова, Анна Бронникова, Андрей Владимиров, Станислав Тавгень.

«Это те артисты, которые очень много могут - от Гамлета до клоунского варианта исполнения комедии. К примеру, Станислав Тавгень, недавно сыгравший Гамлета, здесь выступает в совершенно другом амплуа. Он будет понятен многим женщинам, а многие мужчины увидят в нем себя. Он играет папу невесты. Василий Гречанников сыграл саму Мамулю, пытающуюся продать «залежалый товар», - поясняет Ольга Богдановна.





Как всегда, необычна и сценография. Было решено уйти от быта, наличия в доме диванов, стен и окон, кружек и ковриков. Действие происходит в квартире, но так как сам сюжет попахивает тюрьмой, в ней находится двухэтажная кровать, напоминающая тюремные нары. А все остальное очень яркое и подвижное.

«Современный автор, современная комедия и действия происходят в наши дни. Ольга Луцива, как нестандартный режиссер, решила поставить этот спектакль как эксцентричную комедию. Любая роль, над которой я работаю с ней, для меня всегда интересна, необычна, и сложна по-своему, - делится актриса, сыгравшая главную героиню, Анна Бронникова. - Мне нравится, что наш режиссер дает роли «на сопротивление». Эта роль тоже такого плана. Для меня было сложно прийти к тому, что хочет режиссер. И я надеюсь, что все получилось. По крайней мере, этот эксперимент мне понравился. А такие эксперименты - это новый виток в твоей карьере и всегда определенный опыт».





«Суть постановки в том, что все мы в этой жизни склонны к каким-то авантюрам, аферам, хотя мы этого боимся, когда очень нужно, порой мы готовы пойти на все. Но как бы веревочке ни виться, а кончик будет. Как бы ты ни старался, тебя разоблачат, поэтому лучше изначально быть честным перед собой и окружающими», - добавляет напоследок режиссер и приглашает всех желающих посмотреть авантюрную комедию «Мамуля».