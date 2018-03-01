Экспортировать мясо птицы в Казахстане станет легче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля будет упрощена выдача акта ветеринарной экспертизы на птицеводческую продукцию. Об этом выступая вчера на совещании с участием главы МСХ-вице-премьера правительства Умирзака Шукеева в акимате Целиноградского района Акмолинской области, заявил партнер ТОО «Управляющая компания Шанырак» (торговая марка «Курочка ряба») Максим Божко.

«Мы два года добивались от Минсельхоза, чтобы в ведомстве обратили внимание на нашу просьбу. Дело в том, что перед тем, как мы отправляем продукцию на экспорт, например, яйцо, мы должны сделать акт экспертизы. Раньше было так, что он изготавливается на каждую партию. Мы машину загрузили, должен приехать представитель территориального комитета и выписать документ», - сообщил М. Божко.

Он рассказал, что теперь ситуация начала меняться в лучшую сторону. По словам Божко, в настоящее время МСХ принял облегчающее правило, согласно которому с 1 апреля 2018 года акт ветеринарной экспертизы будет распространяться не на партию, а в целом на продукцию одного предприятия в течении одного месяца.

«Теперь ветеринарный акт будет действовать в течении месяца. На всю продукцию, которая выходит у нас с птицефабрики. И нам не нужно на каждую машину оформлять документ. Это сильно облегчит нам жизнь и работу по экспорту», - сказал М.Божко.

Он подчеркнул, что казахстанские птицеводы активно осваивают экспортные рынки Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана, поставляя в эти страны яйца. Более того, в планах птицеводов выйти на рынок Китая, где они собираются заполнить 1 % от всего потребления яиц, что равно 4 млрд штук яиц в год.

По словам М.Божко, изменения в ветеринарных правилах положительны для отечественных производителей и экспортеров яиц и мяса птицы.