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Экспорт сельхозпродукции Казахстана в КНР увеличился на 34% - МСХ

20 Марта 2018 12:15 598
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Экспорт сельхозпродукции Казахстана в КНР увеличился на 34% - МСХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев сообщил об увеличении экспорта в Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Экспорт продукции АПК в КНР увеличился на 34,3%. Впервые экспортировано 7,7 тыс. тонн соевых бобов и в 7,3 раза увеличился экспорт соевого масла. В среднем в 2,7 раз увеличился экспорт замороженной рыбы, растительного масла и масличных культур», - сказал Арман Евниев на заседании Правительства.

По его словам, в целом география экспорта сельхозпродукции расширяется.

«Сейчас китайский рынок открыт для продукции рыбоводства, овцеводства, пчеловодства и лошадей, а также пшеницы, отрубей и соевых бобов. Сняты барьеры по поставкам в Объединенные Арабские Эмираты крупного и мелкого рогатого скота. Увеличен экспорт в Иран семян рапса в 7,5 раз, ячменя в 1,3 раза, овощей бобовых в 1,9 раза», - добавил вице-министр.

Фото: agendadeldesarrollosocial.com

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Ключевые слова: Правительство РК, Сельское хозяйство, Китай, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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