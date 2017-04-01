ЭКСПО посетят 65 тысяч жителей Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 65 тысяч жителей Мангистауской области посетят выставку «ЭКСПО-2017». Об этом стало известно в ходе совещания под председательством акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках международной выставки «ЭКСПО» 15-18 августа пройдут дни Мангистауской области в городе Астана.

«Для Мангистауской области утверждена квота - 65000 человек - это практически 10% населения области. Из них, 13 тысяч 700 школьники и студенты колледжей. За счет средств местного бюджета решены вопросы финансирования 1750 детей из малообеспеченных семей, 378 работников культуры и 50 волонтеров. К основным социальным и возрастным категориям посетителей выставки от Мангистауской области относятся социально-уязвимые слои населения, инвалиды, пенсионеры. Прошу рассмотреть возможность финансирования из средств местного бюджета через управление координации занятости и социальных программ», - отметила на совещании руководитель управления туризма Мангистауской области Гулжан Байжаунова.



«До начала международной выставки «Астана ЭКСПО- 2017» осталось 64 дня. Это проект, который демонстрирует авторитет Казахстана на мировой арене. Поручаю заместителю акима области Шолпан Ильмуханбетовой совместно с областным управлением координации занятости и социальных программ выделить средства из бюджета области на приобретение билетов для социально-уязвимых слоев населения», - поддержал аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

На сегодняшний день 14 предприятий области подтвердили участие на «ЭКСПО-2017» за счет средств компаний. Для обеспечения комфортного пребывания гостей на территории выставки отобрано 100 волонтеров из Мангистауской области. Местными туристскими фирмами приобретено 12 тысяч билетов на ЭКСПО. Установлена билетная касса по продаже билетов на ЭКСПО в ТРК «Актау». Заключен Меморандум между акиматом Мангистауской области и туроператором «SKY WAY» по привлечению жителей Мангистауской области на выставку.

В 2017 году для реализации пассажирам вместе с проездными документами АО «Пассажирские перевозки» приобретено 500 тысяч билетов на посещение выставки. Билеты распределены между филиалами для реализации их в регионах. Для комфортной доставки жителей Мангистау в город Астана с 1 июня запускается 2 пассажирских поезда «Тальго», а с 1 июля еще один дополнительный состав. В день планируется отправлять до 600 человек.

«Безопасность детей - задача №1 для нас. Поручаю в течение недели подготовить список жителей, которые поедут на выставку, также необходимо указать имена и контакты людей, сопровождающих школьников, во сколько и где будет сбор, каким автотранспортом будут ехать, сопровождение правоохранительных органов. Затем необходимо подать заявки на выкуп билетов в АО «Пассажирские перевозки». Что касается здоровья жителей, то в городе Астана необходимо организовать медицинский пункт, куда они смогут обратиться в случае чего за помощью. Также поручаю организовать культурную программу для жителей до начала проведения ЭКСПО», - поручил Ералы Тугжанов.