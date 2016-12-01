Эксперты отмечают недостаточность знаний РК и КНР друг о друге

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекинском университете иностранных языков (ПУИЯ) проведен круглый стол на тему «Ценности Независимости: знания, наука, культура», посвященный 25-летию Независимости Казахстана и 25-летию дипломатических отношений между РК и КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Мероприятие организовано Институтом русского языка ПУИЯ при содействии «Центра Казахстана». В нем приняли участие казахстанские дипломаты, представители профессорско-преподавательского состава, а также студенты, магистранты и докторанты Пекинского университета иностранных языков, Центрального университета национальностей Китая, Издательства национальностей КНР, Центрального радио КНР, Китайской академии общественных наук, Института социального развития Европы и Азии при Центре исследования развития Госсовета КНР, китайских СМИ и др.









Модератором круглого стола выступила заведующая «Центром Казахстана» при ПУИЯ, доцент кафедры филологии и мировых языков Казахского национального университета им. аль-Фараби Ханшайым Карабаева. С приветственными словами к участникам мероприятия обратились советник Посольства РК в КНР по образованию Кайрат Абдрахманов, декан факультета казахского языка и литературы Центрального университета национальностей Китая Чжан Динцзин, а также профессор этого вуза Мухтар Абылхак.

Собравшиеся обсудили достижения Казахстана за годы независимости и вопросы казахстанско-китайских отношений, в первую очередь, в сфере образования, науки, культуры и гуманитарных обменов.

«За годы независимости Казахстан достиг больших результатов в политическом и социально-экономическом строительстве. Все страны постсоветского пространства испытывали большие трудности в первые годы после развала СССР. Но именно Казахстан, на мой взгляд, относительно быстро и успешно преодолел тот сложный период. По-моему, это вызвано не только мудрой политикой Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но и отношением населения страны к строительству государственности, человеческим потенциалом РК», - сказал в своем выступлении первый заместитель директора Института социального развития Европы и Азии при Центре исследования развития Госсовета КНР Сунь Чандун.







В интервью корреспонденту Казинформа он отметил, что гуманитарная сфера казахстанско-китайских отношений имеет большой потенциал развития.

«Население двух стран еще не в достаточной степени знает друг о друге, необходимо повышать взаимопонимание между народами Казахстана и Китая», - подчеркнул эксперт.

По словам профессора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун, проведенный в Пекинском университете иностранных языков круглый стол «Ценности Независимости: знания, наука, культура» стал очередным свидетельством большого интереса к Казахстану в китайских научных кругах.

«Казахстан - один из важнейших стратегических партнеров Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил инициативу «Экономического пояса Шелкового пути» именно в Астане. В последнее время мы все наблюдаем большой рост числа двусторонних мероприятий политического, экономического и культурно-гуманитарного характера. Несомненно, они окажут позитивную роль на сближении народов и взаимовыгодное развитие двух стран», - сказала она.







Круглый стол завершился кюем «Адай» и авторской песней «Аяулы ана» в исполнении Иманалы Толейубай и Гулзейнеп Ералы.