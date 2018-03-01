Эксперты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Казахстана и Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Ереване прошла презентация новой книги Президента РК Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», организованного Посольством Казахстана в Армении, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе презентации книги посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев подробно представил текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Арменией.

«Если говорить о казахстанско-армянских отношениях, то я бы сказал в первую очередь, что у нас сложились очень конструктивные и очень хорошие партнерские отношения. Конечно, есть проблемы в том, что торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Арменией, скажем так, оставляет желать лучшего. И это связано с рядом факторов», - отметил Т. Уразаев.

По словам посла, к факторам, оказывающим негативное влияние на торгово-экономические отношения между Казахстаном и Арменией, относятся ограниченность торговой логистики, а также не до конца сформировавшиеся и недостаточно эффективные для текущего этапа модели взаимодействия. Посол Уразаев подчеркнул, что сторонам необходимо работать над тем, чтобы эти модели в национальном смысле были самодостаточны и отвечали интересам народов Казахстана и Армении.

«Мы должны ориентироваться на расширение комплексного сотрудничества, начиная от торговли, инвестиций, и заканчивая гуманитарной сферой, культурным сотрудничеством. Ну и в рамках многосторонней политики, в частности в ЕАЭС и ОДКБ, мы должны унифицировать наши общие цели и задачи для того, чтобы решать эти задачи общими усилиями и в интересах Казахстана и Армении», - резюмировал посол Уразаев.

В ходе состоявшихся в рамках мероприятия обсуждений экспертами были предложены меры, способные придать импульс дальнейшему росту товарооборота между странами, который в 2017 году вырос на 59% и достиг 8 млн долларов. В то же время, с учетом показателей по двустороннему товарообороту, несоразмерных имеющемуся потенциалу, экспертами были отмечены некоторые сферы, которые являются наиболее привлекательными для расширения взаимоотношений - промышленность, сельское и водное хозяйство, гостиничный бизнес, дорожное строительство и туризм.

В свою очередь известный армянский политолог Арам Сафарян в ходе мероприятия отметил, что за период своего независимого развития Казахстан сумел выстроить со всеми государствами мира равноправную, миролюбивую, многовекторную внешнюю политику, которая оказывает эффект на внутреннее социально-экономическое положение. По его мнению, активная экономическая интеграция Казахстана и Армении в рамках ЕАЭС должна только помочь сближению стран в торговых и инвестиционных вопросах.

Другой известный политолог Степан Григорян, анализируя казахстанско-армянские отношения и опыт, накопленный Казахстаном за 27 лет прорывного развития, подчеркнул, что странам необходимо занять свою уникальную нишу в региональной торговле, а в культурно-гуманитарных и научно-технических областях заполнить существующие пробелы путем обмена мероприятиями и кооперации в совместных проектах.

Кроме того, пользуясь случаем, посол Уразаев прокомментировал для участников мероприятия Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева, озвученное на совместном заседании палат Парламента 5 марта.

«Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев на совместном заседании палат Парламента выступил с Посланием «5 социальных инициатив Президента». В чем главный смысл этого Послания? Смысл очень простой - мы строим социально ориентированное государство. Сейчас, в кризисные трудные времена, мы должны в первую очередь помочь тем слоям населения, которые больше всего испытывают трудности. Без поддержки наших граждан мы не сможем успешно двигаться вперед. Потому что стабильность, защищенность и уверенность в завтрашнем дне - это основные составляющие нашего независимого развития», - отметил посол Уразаев.