Эксперты назвали страхи казахстанских предпринимателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета и Институт экономических исследований озвучили результаты опроса казахстанских предпринимателей и экспертов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Опрос был проведен в 2015 году среди 2100 человек по всему Казахстану, также высказали своё мнение 36 экспертов.

По итогам исследования были определены сильные и слабые стороны казахстанских предпринимателей.

«75% опрошенного населения испытывают страх провала или страх неудачи своих начинаний. 8% были на стадии зарождения своего бизнеса, однако лишь 3% являются собственниками нового дела. Это свидетельствует о низкой предпринимательской активности либо о низкой возможности открытия своего дела. Большая часть опрошенных закрыли или каким-либо иным способом перестали быть предпринимателями по причине невыгодности», - сообщила заместитель директора Института экономических исследований Динара Акынбекова в ходе пресс-конференции в СЦК.

По ее словам, наибольшая доля предпринимателей заняты в оптово-розничной торговле, которая чрезвычайно уязвима к экономическим спадам. Половина всех предпринимателей не планирует найма рабочих в ближайшие пять лет своей деятельности. Это говорит об их неуверенности.

Сильными сторонами были названы то, что в глазах 80% опрошенных предприниматель имеет положительный имидж и высокий статус в обществе. Около 50% отметили, что имеют возможность открыть своё дело. Около 70% рассматривают предпринимательство как открытие новых возможностей. Наиболее активными являются - люди в возрасте от 25 до 34 лет. Не представляет большой проблемы гендерное равенство.

Что касается интервью экспертов, то они отметили, что по сравнению с другими странами в Казахстане, к сожалению, не уделяют большого внимания образованию в начальных и средних школах. На этих стадиях у ребёнка необходимо воспитывать понимание креативности, инициативности, рисков и развивать навыки. Также существует проблема государственных барьеров при получении разрешительных документов, лицензий.

Данный национальный отчёт был поведён в рамках Глобального мониторинга предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor - GEM). В целом показатели Казахстана соответствуют среднему показателю GEM.