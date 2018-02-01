Эксперты ЕБРР прогнозируют рост конкуренции в регионе ЦА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с переходом Узбекистана на более открытую экономическую политику эксперты ЕБРР прогнозируют рост конкуренции в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора, главный региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ханс Хольцхаккер отметил успехи Казахстана в развитии рыночной экономики, но вместе с тем он подчеркнул, что нельзя расслабляться.

«Конечно, нельзя расслабляться, потому что есть вызовы, например, как преодолеть ловушку «среднего дохода». Есть некоторые вызовы, связанные с конкурентоспособностью, импортом», - сказал Ханс Хольцхаккер, презентуя доклад ЕБРР о переходном процессе 2018-19 в Астане.

Отдельно он остановился на вопросе усиления конкуренции в регионе.

«Говоря об Узбекистане, его открытой политике. Это очень положительно, для Казахстана означает какую-то конкуренцию. В целом надо реагировать и улучшать конкурентоспособность. Казахстан должен освоить новую модель роста, которая основана на цифровизации, повышении производительности, также Казахстан должен обеспечить большую диверсификацию и иметь другие доходы, а не только нефть и газ», - добавил Ханс Хольцхаккер.