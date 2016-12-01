Экспертный совет отобрал 10 финалистов конкурса на лучший Национальный бренд РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане под председательством заместителя Премьер-Министра РК Имангали Тасмагамбетова состоялось заседание Экспертного совета конкурса по определению Национального бренда Республики Казахстан, сообщили секретариате вице-премьера.

В современном мире страновой брендинг во многом определяет уровень инвестиционной и туристической привлекательности государств, серьезно влияет на популярность производимых ими товаров, авторитет на международной арене и даже место в глобальном разделении труда.

«В последние годы в мире широкое применение получила визуальная графика. Профессиональные маркетологи уже давно свои кампании строят на основе того факта, что человек до 80% информации получает посредством зрения. Именно поэтому сегодня больший приоритет отдается материалам с фотографиями, видео, инфографикой для быстрого усвоения данных», - отметил в ходе заседания Совета Имангали Тасмагамбетов.

Напомним, Республиканский конкурс на лучший Национальный бренд Казахстана стартовал 31 августа с целью повышения имиджевой привлекательности и узнаваемости Казахстана на международной арене, содействия информационному продвижению уникальных казахстанских туристических объектов, привлечения иностранных инвестиций. Для участия в конкурсе участникам необходимо было предоставить логотип - эмблему или символ, который будет в будущем использоваться для повышения узнаваемости Казахстана на мировой арене, а также слоган - девиз.

В организационный комитет за этот период поступило более 1000 заявок. В настоящее время завершился I этап конкурса - голосование интернет-пользователей, в ходе которого казахстанцы смогли выбрать наиболее понравившиеся работы. Второй - презентация лучших работ, отобранных по итогам интернет-голосования, перед экспертным советом.

Так, по итогам голосования на рассмотрение экспертного совета было вынесено 40 работ, набравших наибольшее число голосов. Из предложенных 40 заявок, после рассмотрения и оценки работ претендентов, Советом было отобрано 10 работ финалистов. Согласно Положению конкурса Национальный бренд - официальный логотип и слоган Республики Казахстан будет презентован общественности.

В состав экспертного совета вошли видные общественные и политические деятели, представители государственных органов, культуры и искусства.

Решением экспертного совета следующее заседание состоится через месяц, где будут рассмотрены и детализированы финальные эскиз работы.