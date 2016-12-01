Погода
Астана -10 °С
Алматы 1 °С
Курс валют
USD 332.88
EUR 347.86
RUB 5.48
CNY 47.91

Экспертиза останков Кейки батыра будет готова в январе

Экспертиза останков Кейки батыра будет готова в январе
27 Декабря 2016 13:04 127

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Окончательные результаты ДНК-анализа останков  Кейки батыра будут готовы  в январе 2017 года. Об этом сегодня сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции  в ведомстве, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Как отметил министр, в определении принадлежности останков Кейки батыру были задействованы самые признанные специалисты из Венгрии и Германии.

«Кроме ученых с Венгрии были задействованы ученые с Германии к вопросу по истинному облику и ДНК. И спасибо Нурсану Алимбаю, который смог привлечь немецких ученых», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Министр сообщил, что результаты ДНК-анализа будут готовы в январе следующего года.

«Результаты ДНК мы уже в январе получим окончательные. Но предварительно Нурсан Алимбай специально занимался, они по ДНК даже цвет глаз уже определили, цвет кожи. Он был смуглым, а цвет глаз был зеленым, был невысокого роста, но очень плечистый и коренастый», - пояснил Мухамедиулы.

Как было сообщено на пресс-конференции, где был представлен воссозданный бюст Кейки батыра, степень идентичности останков составляет порядка 98,7%.

«Считайте, что это абсолютный внешний облик. Один венгерский антрополог сказал, что даже фото человека не всегда совпадает с оригиналом, всегда бывают отклонения от этих процентов, отсюда делайте выводы, потому что, может, человек был в этот момент уставшим, заболел. Оказывается, все это влияет. А в данном случае мы имеем абсолютное совпадение», - подчеркнул  директора Центрального государственного музея РК Нурсан Алимбай, отвечая на вопросы журналистов.

Ключевые слова: Культура, История Казахстана,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив