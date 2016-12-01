Экспертиза останков Кейки батыра будет готова в январе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Окончательные результаты ДНК-анализа останков Кейки батыра будут готовы в январе 2017 года. Об этом сегодня сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции в ведомстве, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Как отметил министр, в определении принадлежности останков Кейки батыру были задействованы самые признанные специалисты из Венгрии и Германии.

«Кроме ученых с Венгрии были задействованы ученые с Германии к вопросу по истинному облику и ДНК. И спасибо Нурсану Алимбаю, который смог привлечь немецких ученых», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Министр сообщил, что результаты ДНК-анализа будут готовы в январе следующего года.

«Результаты ДНК мы уже в январе получим окончательные. Но предварительно Нурсан Алимбай специально занимался, они по ДНК даже цвет глаз уже определили, цвет кожи. Он был смуглым, а цвет глаз был зеленым, был невысокого роста, но очень плечистый и коренастый», - пояснил Мухамедиулы.

Как было сообщено на пресс-конференции, где был представлен воссозданный бюст Кейки батыра, степень идентичности останков составляет порядка 98,7%.

«Считайте, что это абсолютный внешний облик. Один венгерский антрополог сказал, что даже фото человека не всегда совпадает с оригиналом, всегда бывают отклонения от этих процентов, отсюда делайте выводы, потому что, может, человек был в этот момент уставшим, заболел. Оказывается, все это влияет. А в данном случае мы имеем абсолютное совпадение», - подчеркнул директора Центрального государственного музея РК Нурсан Алимбай, отвечая на вопросы журналистов.