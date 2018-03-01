Эксперт: Социальные инициативы Президента - основа Третьей модернизации страны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О взаимосвязи 5 социальных инициатив Президента с Третьей модернизацией Казахстана, запущенной в прошлом году рассказал заместитель председателя-заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Леонид Прокопенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Леонида Прокопенко, одна из острых социальных проблем на сегодня - отток наших выпускников в зарубежные вузы. В 2018-19 учебном году будет выделено дополнительно 20 тысяч грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно,

«Это является эффективным средством расширения доступа наших выпускников школ к системе высшего образования. У них не будет острой потребности уезжать на обучение в зарубежные вузы, а это значит, что самые талантливые, креативные ребята - выпускники школ, которые занимают места на республиканских, международных конкурсах, олимпиадах, останутся в стране и будут трудиться дальше.

Более того, 11 тысяч из 20 тысяч выделяются на технические специальности, таким образом мы готовим кадры для Третьей модернизации страны. Эти выпускники завтра будут двигать страну вперед, вводить ее в число наиболее развитых стран мира»,- отметил заместитель председателя -заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК.

Леонид Прокопенко рассказал также о тех возможностях, перспективах, которые открывают перед населением 5 социальных инициатив.

«Эти инициативы касаются каждого казахстанца, отвечают базовым потребностям наших людей, каждого гражданина: жилье, образование, обучение детей, экономические перспективы, тепло в домах, экология. Эти вопросы касаются всех и каждого, за этими шагами просматривается огромный мультипликативный эффект как в социальной, так и в экономической сфере. Вот эти вопросы Глава государства поручил разъяснять населению, чтобы люди умели воспользоваться теми социальными инициативами, возможностями, которые для них открываются»,- сказал Л. Прокопенко.

Также он подчеркнул, что 5 социальных инициатив Главы государства - беспрецедентный шаг.

«Наше общенациональное единство, общественное согласие, гражданский мир в стране строятся на социальном единстве, социально ответственных шагах государства, которые Президент сделал в достаточно непростое время, когда еще полностью не преодолены последствия мирового экономического кризиса, остается сложной международная обстановка. Судя по тому, как в мире растет социальное неравенство, сокращение среднего класса становится уже общепризнанной тенденцией даже в промышленно развитых странах. Этот шаг Главы государства - очень своевременный, направлен на обеспечение социального единства общества»,- отметил Л. Прокопенко.