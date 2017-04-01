Эксперт отметил зрелость казахстанского общества при обсуждении политреформы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-президент международной неправительственной организации «Мэры за мир» Торе Вестби отметил демократическую зрелость казахстанского общества при активном обсуждении проекта изменений и дополнений в Конституцию, передает МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК», который, по моему мнению, в полной мере соответствует конституционным ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления государства», - отметил вице-президент международной НПО «Мэры за мир» Торе Вестби.

По его мнению, в Казахстане были предприняты конкретные действия по децентрализации власти.



«Как отметил Президент Нурсултан Назарбаев, новая реформа будет содействовать перераспределению властных полномочий и демократизации всей политической системы. Кроме того, будет усилен контроль законодательной ветви власти над исполнительной, что, без сомнения, обеспечит развитие демократических процессов во всех сферах казахстанского общества», - считает Торе Вестби.

Демократическая зрелость казахстанского общества проявилась в активном обсуждении проекта изменений и дополнений в свою Конституцию, отметил эксперт.



«Хотел бы пожелать казахстанскому народу успешной реализации предлагаемой реформы, которая, по моему мнению, внесет действительный политический вклад в демократическое развитие государства», - заключил Торе Вестби.