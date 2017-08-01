Эксперт оценил шансы на предвзятое судейство в бою Головкин - Альварес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский обозреватель бокса Майкл Монтеро, отвечая на письма пользователей в своей рубрике «Почта понедельника» на Ringtv.com, прокомментировал вероятность предвзятости судей в пользу Сауля Альвареса в поединке с Геннадием Головкиным 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

«Учитывая, что Головкин ни разу не боксировал в Лас-Вегасе, а «Канело» дрался там восемь раз с 2012 года - при этом получил, по мнению многих фанатов, некоторую благосклонность судей (поражение Мэйвезеру решением большинства вместо единогласного и победа раздельным решением над Ларой), - вопрос о судействе в бою 16 сентября беспокоит многих. Я спрашивал об этом Геннадия, его тренера Абеля Санчеса и промоутера Тома Леффлера всего пару недель назад, и все они чувствуют себя уверенно на этот счет. Однако судейство в Неваде может быть изворотливым. Тому есть бесчисленные примеры», - написал Майкл Монтеро.



По словам обозревателя, он был в рингсайде первого боя Уорд - Ковалев и ему показалось, что судьи чересчур склоняются в пользу боксера «истеблишмента» (Уорда - прим.).



«В бою «Канело» - Головкин похожая ситуация. Есть боксер-панчер, ставящий на кон все свои пояса (Головкин, Ковалев) и есть боец вроде Уорда и Альвареса, у которого больше опыта значимых поединков. История подсказывает, что «Канело» может получить преимущество в случае близкого исхода встречи с GGG. Но в отличие от боя Уорд - Ковалев, который был более «закрытым» для широкой публики, за данным событием с момента его объявления наблюдают миллионы глаз. Это может звучать безумно, если не наивно, но я чувствую, что Атлетическая комиссия штата Невада сделает все правильно», - отметил Монтеро.