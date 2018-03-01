Эксперт КИСИ: для снижения ипотечных ставок могут использовать ГЧП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Вячеслав Додонов прокомментировал социальные инициативы Главы госдарства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Можно выделить инициативу по жилью, потому что озвучена новая «Программа 7-20-25». Она ориентирована на повышение доступности жилья для менее обеспеченных слоев населения. При 25-летнем сроке ипотеки и 7-процентной ставке ежемесячные выплаты становятся достаточно небольшими, чтобы их могли потянуть те люди, которые раньше не могли себе этого позволить. Это работает на улучшение уровня жизни населения и на экономику в целом», - сказал Додонов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».



По его мнению, в случае реализации этой программы начинает активно развиваться строительный комплекс и смежные с этим направления, а банки получат дополнительный плюс.



«Разумеется, от этой программы выигрывают также банки, которые получают долгосрочный источник дохода от кредитов, которые они будут предоставлять. Понятно, что сейчас процентная ставка выше, чем предполагаемые 7%, и Нацбанк предпринимает усилия для того, чтобы снизить уровень ставок. Но усилий только Нацбанка будет недостаточно, чтобы опустить рыночно-ипотечные ставки до 7%, поэтому я предполагаю, что будет осуществляться какая-то программа на основе ГЧП», - отметил эксперт.



Додонов также поделился своим видением по поводу снижения налоговой нагрузки на малоимущих казахстанцев.



«Что касается налогов для низкооплачиваемых работников, то, конечно, работники, получающие зарплату в 25-кратном размере МРП, получат порядка 6 тысяч дополнительных средств за счет снижения подоходного налога. Почти 10% к зарплате - это достаточно весомый плюс. На макроэкономическом уровне от этого также будет эффект, потому что люди будут больше тратить дополнительные деньги», - считает Додонов.



Напомним, сегодня Глава государства озвучил 5 социальных инициатив, направленных на повышение благосостояния народа.



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