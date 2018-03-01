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Эксперт КИСИ: для снижения ипотечных ставок могут использовать ГЧП

5 Марта 2018 14:47 707
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Эксперт КИСИ: для снижения ипотечных ставок могут использовать ГЧП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Вячеслав Додонов прокомментировал социальные инициативы Главы госдарства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Можно выделить инициативу по жилью, потому что озвучена новая «Программа 7-20-25». Она ориентирована на повышение доступности жилья для менее обеспеченных слоев населения. При 25-летнем сроке ипотеки и 7-процентной ставке ежемесячные выплаты становятся достаточно небольшими, чтобы их могли потянуть те люди, которые раньше не могли себе этого позволить. Это работает на улучшение уровня жизни населения и на экономику в целом», - сказал Додонов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По его мнению, в случае реализации этой программы начинает активно развиваться строительный комплекс и смежные с этим направления, а банки получат дополнительный плюс.

«Разумеется, от этой программы выигрывают также банки, которые получают долгосрочный источник дохода от кредитов, которые они будут предоставлять. Понятно, что сейчас процентная ставка выше, чем предполагаемые 7%, и Нацбанк предпринимает усилия для того, чтобы снизить уровень ставок. Но усилий только Нацбанка будет недостаточно, чтобы опустить рыночно-ипотечные ставки до 7%, поэтому я предполагаю, что будет осуществляться какая-то программа на основе ГЧП», - отметил эксперт.

Додонов также поделился своим видением по поводу снижения налоговой нагрузки на малоимущих казахстанцев.

«Что касается налогов для низкооплачиваемых работников, то, конечно, работники, получающие зарплату в 25-кратном размере МРП, получат порядка 6 тысяч дополнительных средств за счет снижения подоходного налога. Почти 10% к зарплате - это достаточно весомый плюс. На макроэкономическом уровне от этого также будет эффект, потому что люди будут больше тратить дополнительные деньги», - считает Додонов.

Напомним, сегодня Глава государства озвучил 5 социальных инициатив, направленных на повышение благосостояния народа. 

Фото: kisi.kz

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Мажилис, Сенат, Пять социальных инициатив,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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