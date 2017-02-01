Эксперт: Казахстан выстраивает тактику дальнейшего государственного строительства 

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Казахстан последовательно идет по пути формирования своей экономики и политики, таким мнением поделился экс-спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана, академик НАН КР Зайнидин Курманов в ходе брифинга по обсуждению приоритетов Послания Нурсултана Назарбаева, организованного Посольством Казахстана в КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Бишкеке.

Зайнидин Курманов отметил, что Послание казахстанского лидера является цельным аналитическим документом, который дает анализ прошедшего, констатирует существующие проблемы и указывает путь дальнейшего развития вперед.



«Казахстан последовательно идет по пути формирования своей экономики и политики. Руководство каждой страны должно заниматься разработкой стратегических программ, чтобы на ее основе выстраивать тактику дальнейшего государственного строительства. При этом, важно доводить данную информацию до каждого гражданина страны, объяснять, что происходит в стране, какие задачи стоят, какие есть ресурсы и каковы возможности идти дальше вперед», - сказал Курманов.

Эксперт подчеркнул политическую дальновидность казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева, который о реформе политической системы говорил еще в 2007 году.





«Еще в 2007 году Назарбаев предвидел наступления сегодняшнего момента, сказав о грядущих переменах в политической системе и о том, что нужно рассредоточить президентскую власть. За 25 лет сильная президентская вертикаль власти полностью оправдала себя, позволив Казахстану совершить экономический прорыв. Данное 10 лет назад обещание казахстанского лидера сдержано и сейчас задан новый вектор эволюции страны», - резюмировал Курманов.

Посол РК Айымдос Бозжигитов довел до присутствующих основные приоритеты Послания Президента Казахстана и стратегические направления политического реформирования государственной системы страны, ранее озвученные в обращении Нурсултана Назарбаева.

«За 25 лет независимости Казахстан сумел успешно, с наименьшими потерями перестроить плановую экономику советского периода в русло новых рыночных отношений, досрочно реализовать мероприятия в рамках «Стратегии-2030» и строительства новой столицы Астаны, что позволило приступить к очередному этапу развития республики. Нынешнее Послание Президента Казахстана открывает новый этап экономической модернизации страны, который будет тесно сопряжен с политическим реформированием государственной системы республики», - сказал Айымдос Бозжигитов.

В ходе мероприятия в торжественной обстановке Посол РК Айымдос Бозжигитов, за внесенный вклад в становление и развитие двусторонних отношений между соседними странами вручил юбилейные медали «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» генерал-майору запаса Малику Джумагулову, академику НАН КР Курманову Зайнидину Карпековичу и профессору Кыргызско-Российского Славянского университета Александру Кацеву.