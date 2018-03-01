Эксперт: Ипотека под 7% может привести к росту цен на жилье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ипотека под 7% может привести к росту цен на жилье. Об этом сообщила ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Айжан Мукышбаева на круглом столе Пять социальных инициатив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент в своей инициативе «7-20-25» указал, что процентная ставка не должна превышать 7 процентов. То есть, первоначальный взнос будет составлять 20 процентов, кредит будет выдаваться на 25 лет. Сейчас среди экспертов обсуждается вопрос о том, что 7-процентная ставка может привести к увеличению спроса на жилье и к росту цен. Поэтому я предлагаю рассмотреть эту программу с региональных позиций. В Казахстане есть 14 областей и два больших города. Думаю, что программу нужно рассматривать в связи с покупательской способностью жителей каждого региона», - сказал А. Мукышбаева.

По ее словам, около 50 процентов ипотечных кредитов приходится на Астану, а в областях доля таких кредитов невысокая. Поэтому следует сделать так, чтобы в Астане и Алматы ипотечные кредиты в рамках инициативы Президента предоставлялись только на новое жилье. А в регионах нужно не ограничиваться новым жильем, а включить в программу и вторичное жилье и, таким образом, найти баланс спроса и предложения. Потому что в Астане и Алматы строительство жилья ведется в больших масштабах, а в регионах объемы строительства небольшие. Таким образом, нужно проводить дифференцированную политику, с учетом уровня жизни и покупательской способности населения в регионах, и регулировать предложение жилья.

Напомним, 5 марта текущего года на совместном заседании палат Парламента РК Президент РК Нурсултан Назарбаев озвучил Пять новых социальных инициатив.