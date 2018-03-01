Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Экспедицию по поиску могилы Бопай ханым организуют в Актюбинской области

2 Марта 2018 12:00 723
Поделиться:
Экспедицию по поиску могилы Бопай ханым организуют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Весной этого года в Актюбинской области планируют организовать экспедиции по святым местам региона, которые вошли в перечень сакральных объектов республиканского и местного значения, передает корреспондент МИА  «Казинформ».

Новости по теме

Рахат Ахмет: Все казахстанцы должны посмотреть фильм «Тар заман»
Японские синтоисты примут участие в Съезде мировых и традиционных религий в Астане Сельский клуб на 14 миллионов тенге отремонтировали костанайские предприниматели

«Также необходимо организовать исследовательские экспедиции, в том числе по поиску места захоронения могилы сестры Кенесары хана Бопай ханым», - сказал в интервью корреспонденту директор центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия области Аслан Мамедов.

Напомним, в перечень сакральных мест в 2017 году вошли  44 объекта Актюбинской области, в том числе 10 объектов республиканского значения и 34 объекта регионального уровня. В этом году продолжится работа по пополнению перечня сакральных мест Актюбинской области.

«В ходе экспедиций нам предстоит посетить 44 сакральных объекта, которые вошли в перечень, а также и другие святые места, которые будут внесены в этом году в перечень сакральных мест. Экспедиции предстоит большая работа по уточнению данных, координат расположения памятников, фото- и видеосъемке. В состав экспедиции войдут историки, этнографы, археологи, музейные работники.

Также необходимо исследовать некрополь Кудабай батыра в Байганинском районе, определить точное место захоронения Бопай ханым - сестры Кенесары Касымова. По словам старожил, она была захоронена в Айтекебийском районе вблизи местности Кілемжайған»,  - отметил А. Мамедов.

Предполагаемая могила Бопай ханым представляет собой четырехугольное ограждение. Она построена из необожженого кирпича, стены ее сильно обвалились и разрушились.

Бопай ханым является дочерью султана Касыма, предводительницей национально-освободительного движения казахского народа 1837-1847 годов, сестрой знаменитого казахского хана Кенесары. По словам местных старожил Бопай была второй женой Тлеу батыра. Происходит из рода торткара подрода токпан раздела шобан. 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Рухани жаңғыру, История Казахстана, Актюбинская область,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив