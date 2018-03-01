Экспедицию по поиску могилы Бопай ханым организуют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Весной этого года в Актюбинской области планируют организовать экспедиции по святым местам региона, которые вошли в перечень сакральных объектов республиканского и местного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также необходимо организовать исследовательские экспедиции, в том числе по поиску места захоронения могилы сестры Кенесары хана Бопай ханым», - сказал в интервью корреспонденту директор центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия области Аслан Мамедов.

Напомним, в перечень сакральных мест в 2017 году вошли 44 объекта Актюбинской области, в том числе 10 объектов республиканского значения и 34 объекта регионального уровня. В этом году продолжится работа по пополнению перечня сакральных мест Актюбинской области.

«В ходе экспедиций нам предстоит посетить 44 сакральных объекта, которые вошли в перечень, а также и другие святые места, которые будут внесены в этом году в перечень сакральных мест. Экспедиции предстоит большая работа по уточнению данных, координат расположения памятников, фото- и видеосъемке. В состав экспедиции войдут историки, этнографы, археологи, музейные работники.

Также необходимо исследовать некрополь Кудабай батыра в Байганинском районе, определить точное место захоронения Бопай ханым - сестры Кенесары Касымова. По словам старожил, она была захоронена в Айтекебийском районе вблизи местности Кілемжайған», - отметил А. Мамедов.

Предполагаемая могила Бопай ханым представляет собой четырехугольное ограждение. Она построена из необожженого кирпича, стены ее сильно обвалились и разрушились.

Бопай ханым является дочерью султана Касыма, предводительницей национально-освободительного движения казахского народа 1837-1847 годов, сестрой знаменитого казахского хана Кенесары. По словам местных старожил Бопай была второй женой Тлеу батыра. Происходит из рода торткара подрода токпан раздела шобан.