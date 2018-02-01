Экспедиция венгров «Шелковый путь верхом на лошади» пройдет через Берель

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На встрече с акимом Восчтоно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым президент Фонда «За евразийское единство» доктор Иштван Бенце выразил просьбу: поддержать миссию исторической конной экспедиции «Шелковый Путь верхом на лошади» и оказать ей поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам И. Бенце, впервые он посетил Казахстан в 1999 году в составе делегации венгерских куманов-кипчаков и за эти годы был в стране около 30 раз, три из которых - в ходе своих конных походов между Казахстаном и Венгрией, вызвавших широкий международный резонанс.

Итак, первый конный тур назывался «От Золотого человека Казахстана до Аттилы в Венгрии», составлял 6700 км и прошел в 2009 году из Алматы до Венгрии. Вторая «Историческая конная экспедиция Евразии» из Будапешта в Астану прошла в 2012 году.

«Третья же моя конная экспедиция «Шелковый путь верхом на лошади» расчитана на 5 лет, её первый этап начался в 2016 году и пролегал из Венгрии до Азербайджана», - рассказал венгерский конник-кипчак.

Затем, продвигаясь от восточного берега Каспийского моря (Актау) по территориям четырех областей нашей страны Иштван Бенце прибыл на международную выставку «ЭКСПО-2017».





В этом году в июне конная экспедиция отправится из Астаны до Каракорума - столицы империи Чингисхана, маршрут которой проляжет по казахстанской территории до Катон-Карагая, а потом маршрут пройдет по территории Монголии. «Берель хорошо знаком мадьярам», - отметил доктор Иштван. Старт конной экспедиции приурочен к 20-летию Астаны.

Путешественник подчеркнул, что в конечном итоге они намерены «проскакать через территорию Китая до Южной Кореи», а затем вернуться обратно.

Кстати, доктор Иштван Бенце также рассказал, что конники облачены в одежды гуннского периода, повторяя исторический путь, пройденный кочевыми племенами в разные эпохи со времен гуннов, аваров, древних тюрков и мадияров. Конная экспедиция, маршрут которой пролегает через территории нескольких евразийских стран, даст возможность современникам узнать многое об истории и культуре друг друга, общих корнях евразийской культуры. Иштван Бенце отметил, что по завершению конного похода планирует издать книгу и выпустить фильм.

На встрече акима ВКО с венгерским путешественником также принимали участие представители культуры, туризма, местных исполнительных органов, которые обсудили подробности предстоящей конной экспедиции венгров-кипчаков.

Отметим, что по профессии доктор Иштван Бенце - стоматолог. Активно участвует в работе Всемирной ассоциации казахов. Его исторические конные экспедиции по Казахстану - хобби, которым он занимается вот уже 19 лет.



