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Экс-зампреду «Казахстан инжиниринг» продлили арест

Экс-зампреду «Казахстан инжиниринг» продлили арест
12 Апреля 2017 18:12 233

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшему заместителю председателя правления «Казахстан инжиниринг» Канату Султанбекову продлили арест. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда Астаны. 

«6 апреля 2017 года районный суд №2 Есильского района Астаны  продлил срок содержания под стражей Канату Танатаровичу Султанбекову до 16 июня 2017 года», - сообщили в суде.

Напомним, экс-зампредседателя правления «Казахстан инжиниринг» Канат Султанбеков взят под стражу в конце февраля. Ему санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца по ходатайству следователя КНБ. Причины задержания пока не оглашены. 
Как сообщалось ранее, его полномочия зампредседателя были прекращены досрочно. С февраля 2015 года он занимал эту должность. Ранее работал заместителем акима Астаны.     

Ключевые слова: Астана, Суды,
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