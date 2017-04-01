Экс-тренер Тайсона сделал прогноз на возможный реванш Головкин-Джейкобс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший тренер Майка Тайсона Бадди Макгирт в интервью Behind The Gloves рассказал о последнем бое казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Напомним, 19 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей.

«Думаю, Джейкобс действительно «разоблачил» Головкина. В этом бою все ждали от него нокаута, но этого не случилось. Дэнни показал, что умеет боксировать и хорошо держит удар. В реванше все будет по-другому», - сказал Макгирт.