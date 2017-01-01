Экс-тренер сборной Казахстана возглавил самый титулованный клуб Эстонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший главный тренер сборной Казахстана Арно Пайперс вернулся на пост наставника «Флоры», сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт эстонского клуба.

«Я рад вернуться в клуб спустя тринадцать лет. К счастью, я не потерял контакт с Эстонией после ухода из „Флоры" в 2004 году. Я руководил подготовкой тренеров UEFA PRO и работал с юношеской (до 19 лет) сборной Эстонии. Я был удивлён, когда клуб обратился ко мне с такой просьбой, и взял два месяца, чтобы всё обдумать. Радует, что клуб сохранил структуру, уделяет внимание молодёжи и создан прочный фундамент для продвижения вперёд», - сказал Пайперс.

Арно Пайперс возглавлял «Флору» с 2000 по 2004 год. Также голландский специалист работал в Казахстане - с национальной сборной, «Астаной» и «Таразом».