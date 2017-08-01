Экс-премьера Ливии похитили в Триполи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Али Зейдан, занимавший в 2012-2014 годах пост премьер-министра Ливии, был похищен неизвестными в Триполи в ночь на понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabia.

Группа вооруженных людей ворвалась в гостиницу в центре города, где находился политик, схватила его и увезла в неизвестном направлении.

По данным портала Afrigatenews, политика похитили представители «Бригад революционеров Триполи» под командованием Хейсама ат-Таджури. Эта структура подчиняется Президентскому совету и Правительству национального согласия под руководством Фаиза Сараджа.

В октябре 2013 года Зейдана уже похищали бойцы «Оперативного штаба ливийских революционеров», которые утверждали, что руководствовались ордером Генпрокуратуры. Тогда главу кабмина отпустили через несколько часов после инцидента.

В марте 2014 года Всеобщий национальный конгресс (временный парламент) вынес Зейдану вотум недоверия за неспособность навести порядок в Ливии. Позднее его неоднократно обвиняли в коррупции.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в пучину междоусобиц. В 2012 году всенародным голосованием был избран Всеобщий национальный конгресс, назначивший премьером Зейдана. Сейчас в стране действуют сразу три руководящие структуры: Правительство национального согласия в Триполи, не признанное мировым сообществом правительство национального спасения в городе Мисурата, а также так называемый восточный кабинет министров, лояльный Палате представителей - избранному постоянному парламенту, заседающему в Тобруке и признанному международным сообществом.