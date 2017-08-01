Экс-полицейского и охранника осудили на 6 лет за разбой в Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Судом вынесен приговор в отношении экс-полицейского и сотрудника «Кузет», совершивших разбойное нападение в селе Айнаколь г.Аксу Павлодарской области, сообщается на сайте Павлодарского областного суда.

Аксуским городским судом рассмотрено в согласительном производстве уголовное дело в отношении Б.Т., Т.Е., Ж.А., Б.С., Н.Д. в совершении разбоя группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилое помещение, с применением предметов используемых в качестве оружия, с целью хищения имущества в крупном размере (п.2 ч.3 ст.192 УК).

В суде установлено, что 24 ноября 2016 года около 23:05 ч. Б.Т., Б.С., Н.Д., Ж.А., Р.Б. и Т.Е. на автомашине марки «Мерседес-Бенц» выдвинулись по трассе «Павлодар-Аксу» в сторону с. Айнаколь, где по приезду съехали с трассы в сторону указанного населенного пункта, и остановились. Здесь Б.Т. довел до его исполнителей план совершения преступления и распределил всем участникам их преступные роли.

Распределив преступные роли, и пообещав исполнителям данного преступления наличие в доме потерпевших К. денежных средств в сумме не менее 3 000 000 тенге, Б.Т., находясь в салоне автомашины, вместе со всеми другими исполнителями планируемого преступления передал Б.С. неустановленный в ходе следствия пневматический пистолет, снаряженный металлическими снарядами, для исполнения отведенной ему роли устрашения находящихся в доме семьи К. лиц.



Распределив преступные роли, Т.Е., Р.Б. и Б.С. надели на головы маски с прорезями для глаз, Ж.А. закрыл лицо медицинской маской, а Н.Д. обвязал лицо шарфом. После этого, Б.Т. сел за управление вышеуказанной автомашины, и Т.Е., Р.Б., Б.С., Н.Д., Ж.А. двинулись по направлению в сторону с. Айнаколь г. Аксу совершать спланированное преступление.

В ходе совершения преступного деяния, у потерпевшей А.Г. были похищены золотые изделия, тем самым причинен материальный ущерб на сумму 2 734 000 тенге.

В ходе главного судебного разбирательства подсудимые в совершении разбойного нападения вину признали полностью и заявили ходатайства о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

Процессуальное соглашение поддержано государственным обвинителем и защитниками подсудимых. Согласие на заключение процессуального соглашения выразили потерпевшие по делу.

Приговором суда от 17 августа 2017 года Т.Е., Ж.А., Б.С., Н.Д. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 частью 3 статьи 192 УК РК, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В отношении Б.Т. приговор суда состоялся 14 августа 2017 г. поскольку им ходатайство о заключении процессуального соглашения было заявлено ранее 9 августа 2017 г.

По приговору суда Б.Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст.28 ч.3, 192 ч.3 п.2 УК РК, и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданские иски потерпевшими по делу отозваны, в связи с полным возмещением материального и морального вреда. Орудие преступления - автомашина марки «Мерседес-Бенц» конфискована в доход государства.

С осужденных в доход государства взысканы процессуальные издержки.

По результатам рассмотрения уголовного дела вынесено 2 частных постановления в адрес ДВД Павлодарской области и Управление специализированной службы охраны по Павлодарской области по вопросам увольнения сотрудников.

Приговор в законную силу не вступил.