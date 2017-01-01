Экс-министр Куандык Бишимбаев арестован на 2 месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев арестован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное бюро по противодействию коррупции.

«12 января с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения «арест». Бишимбаев обвиняется в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Досудебное расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Как сообщили Казинформу в пресс-службе горсуда, арест наложен сроком на 2 месяца. 10 января Нацбюро по противодействию коррупции сообщило о задержании министра. Его подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.

Ранее новым руководителем министерства национальной экономики вместо Куандыка Бишимбаева назначен Тимур Сулейменов. Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с руководящим составом Министерства иностранных дел прокомментировал кадровые изменения в Министерстве национальной экономики.

«Министр национальной экономики Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек». В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия», - отметил Глава государства.