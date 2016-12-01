Экс-коррупционеров принимали на работу в Кызылординской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Прокурорами Кызылординской области в 2016 году выявлено 9 коррупционных уголовных правонарушений, в доход государства возмещено 2,7 млн. тенге. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ботакоз Сейил.

К примеру, в деятельности аппарата акима аульного округа в Сырдарьинском районе выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму свыше 10 млн. тенге. Возбуждено 2 уголовных дела по ст.189 УК РК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества), в последующем бухгалтер акимата была осуждена к 5 годам лишению свободы.

Выявлено 2 факта незаконного принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление. Постановлением суда Сырдарьинского района от 22.11.2016г. за совершение коррупционного правонарушения на руководителя отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жакып Е. наложен административный штраф в размере 100 МРП по статье 681 КРКоАП (принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление).

По протесту прокуратуры Сырдарьинского района приказ о принятии на работу Жармаганбетова К., ранее совершившего коррупционное преступление, на должность директора центра занятости населения от 14.09.2016г. №71 отменен.

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