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Экс-королева красоты стала мэром Гибралтара

Экс-королева красоты стала мэром Гибралтара
6 Апреля 2017 00:35 462

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Обладательница титула «Мисс мира-2009» 30-летняя Кайане Лопес стала мэром Гибралтара, передает Росбалт.

Лопес стала самым молодым в истории этой территории мэром и третьей женщиной Гибралтара, занявшей пост мэра. Она была первой мисс мира из Гибралтара на конкурсе красоты, проводившемся в Йоханнесбурге (Южная Африка), тогда она носила девичью фамилию - Алдорино.

В одном из первых интервью на новом посту Лопес заявила, то Гибралтар всегда будет «британской территорией». «Я горжусь тем, что я англичанка. Гибралтар британский и всегда таковым останется, - заявила новый мэр в интервью Mail Online.

С 2014 года Лопес занимала должность заместителя мэра.

Гибралтар находится под управлением Великобритании с 1713 года, однако Испания по-прежнему заявляет претензии на эту территорию. После Brexit МИД Испании предложил Великобритании временно взять Гибралтар под совместное управление, после чего территория перешла бы под суверенитет Испании. 

Ключевые слова: Великобритания,
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