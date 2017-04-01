Экс-королева красоты стала мэром Гибралтара

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обладательница титула «Мисс мира-2009» 30-летняя Кайане Лопес стала мэром Гибралтара, передает Росбалт.

Лопес стала самым молодым в истории этой территории мэром и третьей женщиной Гибралтара, занявшей пост мэра. Она была первой мисс мира из Гибралтара на конкурсе красоты, проводившемся в Йоханнесбурге (Южная Африка), тогда она носила девичью фамилию - Алдорино.

Публикация от Kaiane Aldorino Lopez (@kaianelopez) Дек 12 2014 в 2:38 PST

В одном из первых интервью на новом посту Лопес заявила, то Гибралтар всегда будет «британской территорией». «Я горжусь тем, что я англичанка. Гибралтар британский и всегда таковым останется, - заявила новый мэр в интервью Mail Online.

С 2014 года Лопес занимала должность заместителя мэра.

Гибралтар находится под управлением Великобритании с 1713 года, однако Испания по-прежнему заявляет претензии на эту территорию. После Brexit МИД Испании предложил Великобритании временно взять Гибралтар под совместное управление, после чего территория перешла бы под суверенитет Испании.