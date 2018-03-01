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Экс-глава горздрава Астаны поддержит помогающим сиротам врачей

3 Марта 2018 19:56 442
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Экс-глава горздрава Астаны поддержит помогающим сиротам врачей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пластический хирург Магзум Онгаров, собирающий команду медиков со всей страны для безвозмездной помощи сиротам и детям из малообеспеченных семей, на встрече с журналистами рассказал об обещанной ему поддержке от коллег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мне написал сообщение один из высокопоставленных медицинских чиновников Даулетхан Есимов (в данный момент возглавляет РОО «Казахстанский альянс медицинских организаций», прим. ред.): «Чем могу - помогу». Думаю, что наше министерство к этому очень нормально отнеслось. К нам хочет попасть Федерация профсоюзов Казахстана, они нам обещали всеобъемлющую помощь. Так что с госструктурами у нас все очень хорошо», - сказал Магзум Онгаров, отвечая на вопросы журналистов о том, как отреагировали в Минздраве на подобную инициативу.

Он также отметил, что эту идею поддержали в России, Израиле, Германии, Швеции, Италии.

Напомним, пластический хирург Магзум Онгаров объявил о своем желании собрать команду врачей со всей страны и безвозмездно лечить, оказывать консультации детей из малообеспеченных семей и сиротам.

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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