Экс-глава горздрава Астаны поддержит помогающим сиротам врачей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пластический хирург Магзум Онгаров, собирающий команду медиков со всей страны для безвозмездной помощи сиротам и детям из малообеспеченных семей, на встрече с журналистами рассказал об обещанной ему поддержке от коллег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне написал сообщение один из высокопоставленных медицинских чиновников Даулетхан Есимов (в данный момент возглавляет РОО «Казахстанский альянс медицинских организаций», прим. ред.): «Чем могу - помогу». Думаю, что наше министерство к этому очень нормально отнеслось. К нам хочет попасть Федерация профсоюзов Казахстана, они нам обещали всеобъемлющую помощь. Так что с госструктурами у нас все очень хорошо», - сказал Магзум Онгаров, отвечая на вопросы журналистов о том, как отреагировали в Минздраве на подобную инициативу.

Он также отметил, что эту идею поддержали в России, Израиле, Германии, Швеции, Италии.

Напомним, пластический хирург Магзум Онгаров объявил о своем желании собрать команду врачей со всей страны и безвозмездно лечить, оказывать консультации детей из малообеспеченных семей и сиротам.