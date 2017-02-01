Экс-чемпион мира выступит в андеркарде боя Головкин-Джейкобс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определился еще один поединок в рамках боксерского шоу Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс 18 марта, сообщает Sports.kz.

Любители бокса смогут увидеть бой экс-чемпиона мира в среднем весе по версии WBO ирландца Энди Ли (34-3-1, 24 KO) и американца Кеандре Лизервуда (19-3-1, 12 KO).

«Мы рады видеть Энди в нашем шоу», - сказал The Ring промоутер Том Леффлер. «Он трижды дрался в MSG до этого. Мы определенно рады, что он выступит в андеркарде».