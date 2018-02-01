Экс-акима Атырауской области Рыскалиева вызвали на допрос в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева вызвали на допрос в Астану, сообщили в пресс-службе Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима Атырауской области Рыскалиева Б.С., Рыскали А.С., Альбакасова Р.С. и других. В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты доказательства, подтверждающие противоправность деяний вышеуказанных лиц и их сообщников.

Собранные материалы позволили квалифицировать противоправные деяния подозреваемых в создании и руководстве организованной преступной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, хищении государственного имущества и бюджетных средств путем их присвоения и мошенничества, получения взяток, а также их последующей легализации»,- говорится в сообщении.

В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), подозреваемый вызывается на допрос повесткой.

«Однако, в связи с нахождением подозреваемых Рыскалиева Б.С., Рыскали А.С., Альбакасова Р.С. и других лиц вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемых на допрос в средствах массовой информации.

Подозреваемым Рыскалиеву Б.С., Рыскали А.С., Альбакасову Р.С., Джелдыбаеву М.Ж., Ізбасар Е.Ө., Сулейменову А.С., Джулмагамбетову Н.К., Темиралину Б.Б. и Даневич А.Г. необходимо в срок до 10:00 часов 2 марта 2018 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 в следственно-оперативную группу для проведения следственных действий с их участием»,- сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК).

Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК).

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования.

Фото: suncar.kz