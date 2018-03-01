Экологическая ситуация в Астане улучшится - мажилисмен Нурлан Абдиров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У государства есть средства для реализации пяти новых социальных инициатив Главы государства. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Нурлан Абдиров после совместного заседания палат с участием Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году было сдано в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров жилья. Президент в своем выступлении отметил, что этого недостаточно. Если раньше в год сдавалось по 6 миллионов квадратных метров, и это считалось хорошим показателем, то теперь и 11 миллионов квадратных метров не решают проблему. Поэтому количество доступных кредитов в банках будет увеличено. Большинство граждан получит возможность приобрести собственное жилье», - сказал Н. Абдиров.

По словам депутата, важно и то, что будет строиться газопровод, поскольку известно, насколько загрязнен воздух в Астане. Со временем это уйдет в историю, потому что выбросы от твердого топлива уменьшатся в 6 раз. Ситуация в столице улучшится. Строительство газопровода обеспечит доступ к газу для 2,7 миллиона человек.

Н. Абдиров также отметил, что новые инициативы Президента направлены на создание социального государства. Президент поручил депутатам ускоренно принять соответствующие законы и начать реализацию этих инициатив. То есть, у государства есть деньги для их реализации. Кроме того, Глава государства призвал бизнес участвовать в этой работе.

Автор: Аян Бекенулы