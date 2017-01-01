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Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
10 Января 2017 11:57 233

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известное британское издание, RoadCyclingUK, специализирующееся на велоспорте, провело среди читателей голосование на лучшую экипировку команд на сезон 2017 года.

Как известно, 18 велокоманд принимают участие в UCI WorldTour (Мировом туре) в 2017 году. Тур Даун Андер (Tour Down Under) , входящий в календарь UCI World Tour 2017, стартует 17 января. Мировой тур закончится долгожданнымТуром провинции Гуанси 24 октября. Всего в 2017 году состоятся 37 гонок.

Таким образом, по версии издания, победила экипировка команды «Astana Pro Team».

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
Как считает издание, команда «Astana Pro Team», как правило, сохранила в своей экипировке небесно-голубой цвет, цвет флага Казахстана, но внесла одно большое изменение в 2017 году.

На новой форме «Астаны» - продукте фирмы Giordana - есть майка небесно-голубого цвета плавно переходит в черный цвет шорт. Желтые вставки, видимо, символизируют надежду на успех на Тур де Франс, в случае победы на Giro d'Italia, возможно, вставки будут розового цвета.

Также в тройку лидеров вошли спортивные формы Cannondale-Drapac и Katusha-Alpecin.

У новозеландской команды «Cannondale-Drapac» комплект выполнен преимущественно в зеленом цвете с красными манжетами и воротником, как намек на спонсорство Drapac и черные шорты.

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира

У Katusha-Alpecin (Катюша-Альпецин), чья майка в 2016 году была признана самой красивой майкой мирового тура. Новый дизайн сохранил основной цвет комплекта Катюши -красный.

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
4) Trek-Segafredo

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
5) Movistar

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
6) Lotto-Soudal

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
7) Orica-Scott

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
8) LottoNL-Jumbo

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
9) Dimension Data

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
10) Bahrain-Merida

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
11) Sunweb

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
12) UAE-Abu Dhabi

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
13) Bora-Hansgrohe

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
14) QuickStep Floors

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
15) Team Sky

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
16) Ag2r-La Mondiale

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
17) BMC Racing

Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
18) FDJ


Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира

Ключевые слова: Спорт,
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