Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известное британское издание, RoadCyclingUK, специализирующееся на велоспорте, провело среди читателей голосование на лучшую экипировку команд на сезон 2017 года.
Как известно, 18 велокоманд принимают участие в UCI WorldTour (Мировом туре) в 2017 году. Тур Даун Андер (Tour Down Under) , входящий в календарь UCI World Tour 2017, стартует 17 января. Мировой тур закончится долгожданнымТуром провинции Гуанси 24 октября. Всего в 2017 году состоятся 37 гонок.
Таким образом, по версии издания, победила экипировка команды «Astana Pro Team».
Как считает издание, команда «Astana Pro Team», как правило, сохранила в своей экипировке небесно-голубой цвет, цвет флага Казахстана, но внесла одно большое изменение в 2017 году.
На новой форме «Астаны» - продукте фирмы Giordana - есть майка небесно-голубого цвета плавно переходит в черный цвет шорт. Желтые вставки, видимо, символизируют надежду на успех на Тур де Франс, в случае победы на Giro d'Italia, возможно, вставки будут розового цвета.
Также в тройку лидеров вошли спортивные формы Cannondale-Drapac и Katusha-Alpecin.
У новозеландской команды «Cannondale-Drapac» комплект выполнен преимущественно в зеленом цвете с красными манжетами и воротником, как намек на спонсорство Drapac и черные шорты.
У Katusha-Alpecin (Катюша-Альпецин), чья майка в 2016 году была признана самой красивой майкой мирового тура. Новый дизайн сохранил основной цвет комплекта Катюши -красный.
4) Trek-Segafredo
5) Movistar
6) Lotto-Soudal
7) Orica-Scott
8) LottoNL-Jumbo
9) Dimension Data
10) Bahrain-Merida
11) Sunweb
12) UAE-Abu Dhabi
13) Bora-Hansgrohe
14) QuickStep Floors
15) Team Sky
16) Ag2r-La Mondiale
17) BMC Racing
18) FDJ
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