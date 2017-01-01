Экипировка «Astana Pro Team» заняла 1 место среди 18 команд мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известное британское издание, RoadCyclingUK, специализирующееся на велоспорте, провело среди читателей голосование на лучшую экипировку команд на сезон 2017 года.

Как известно, 18 велокоманд принимают участие в UCI WorldTour (Мировом туре) в 2017 году. Тур Даун Андер (Tour Down Under) , входящий в календарь UCI World Tour 2017, стартует 17 января. Мировой тур закончится долгожданнымТуром провинции Гуанси 24 октября. Всего в 2017 году состоятся 37 гонок.



Таким образом, по версии издания, победила экипировка команды «Astana Pro Team».





Как считает издание, команда «Astana Pro Team», как правило, сохранила в своей экипировке небесно-голубой цвет, цвет флага Казахстана, но внесла одно большое изменение в 2017 году.



На новой форме «Астаны» - продукте фирмы Giordana - есть майка небесно-голубого цвета плавно переходит в черный цвет шорт. Желтые вставки, видимо, символизируют надежду на успех на Тур де Франс, в случае победы на Giro d'Italia, возможно, вставки будут розового цвета.



Также в тройку лидеров вошли спортивные формы Cannondale-Drapac и Katusha-Alpecin.

У новозеландской команды «Cannondale-Drapac» комплект выполнен преимущественно в зеленом цвете с красными манжетами и воротником, как намек на спонсорство Drapac и черные шорты.







У Katusha-Alpecin (Катюша-Альпецин), чья майка в 2016 году была признана самой красивой майкой мирового тура. Новый дизайн сохранил основной цвет комплекта Катюши -красный.





4) Trek-Segafredo





5) Movistar





6) Lotto-Soudal





7) Orica-Scott





8) LottoNL-Jumbo





9) Dimension Data





10) Bahrain-Merida





11) Sunweb





12) UAE-Abu Dhabi





13) Bora-Hansgrohe





14) QuickStep Floors





15) Team Sky





16) Ag2r-La Mondiale





17) BMC Racing





18) FDJ



