Экипажи МКС 51/52 прибыли на Байконур для предстартовой подготовки 

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Прибывшие вчера на космодром Байконур во второй половине дня члены основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-04» сегодня уже приступят к тренировкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной экипаж в составе космонавта Роскосмоса Фёдора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера, а также их дублеров российского космонавта Сергея Рязанского и астронавта NASA Рэндольфа Брезника в аэропорту «Крайний» встретили руководители космического комплекса «Байконур», молодежь Байконура.

Программой заключительного этапа подготовки на космодроме предусмотрены тренировки в космическом корабле, проверка скафандров, примерка ложементов, занятия по баллистике ТПК и бортовой документации, занятия по ручному управлению ТПК новой модификации МС, теоретическая подготовка по работе на российском сегменте МКС, изучение особенностей проведения научных экспериментов и практические занятия, медицинские обследования, подготовка к факторам космического полета, физическая подготовка, сообщает пресс-служба Роскосмоса.



Первая тренировка в ТПК пройдет уже сегодня, 6 апреля 2017 года.



Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» запланирован на 20 апреля 2017 года в 13 часов 13 минут по времени Астаны с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур.



Это будет второй пуск с космодрома Байконур по программе МКС. Первый состоялся 22 февраля 2017 года, когда к МКС отправился космический грузовик «Прогресс МС-05».







