Экибастузский отряд «Жасыл ел» будет круглогодичным

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Студенческий молодёжный трудовой отряд «Жасыл ел» в Экибастузе станет круглогодичным. Об этом сообщили в управлении по вопросам молодёжной политики Павлодарской области со ссылкой на поручение акима города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Подразделение работает на базе строительно-технического колледжа.



В студенческом молодёжном трудовом отряде «Жасыл ел» - 26 человек. Сейчас молодые люди работают при подрядной организации ТОО «АРДАБИЛ - ЛТД». В течение года они, по данным чиновников, будут заниматься уборкой газонов и тротуаров от мусора, косить, сгребать и убирать траву.



Зимой молодёжь будет сгребать снег, скалывать лёд на проезжей части и обочинах, рассыпать противогололёдные материалы.