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Экибастузский отряд «Жасыл ел» будет круглогодичным

Экибастузский отряд «Жасыл ел» будет круглогодичным
12 Июня 2017 18:34 258

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Студенческий молодёжный трудовой отряд «Жасыл ел» в Экибастузе станет круглогодичным. Об этом сообщили в управлении по вопросам молодёжной политики Павлодарской области со ссылкой на поручение акима города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Подразделение работает на базе строительно-технического колледжа.

В студенческом молодёжном трудовом отряде «Жасыл ел» - 26 человек. Сейчас молодые люди работают при подрядной организации ТОО «АРДАБИЛ - ЛТД». В течение года они, по данным чиновников, будут заниматься уборкой газонов и тротуаров от мусора, косить, сгребать и убирать траву.

Зимой молодёжь будет сгребать снег, скалывать лёд на проезжей части и обочинах, рассыпать противогололёдные материалы.

 

 

Ключевые слова: Павлодарская область, Занятость - 2020,
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