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Египет сотрясают взрывы: Атаке подвергся храм в Александрии

Египет сотрясают взрывы: Атаке подвергся храм в Александрии
9 Апреля 2017 17:25 181

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О еще одном взрыве сообщили СМИ.

У коптского православного Собора Святого Марка в египетском городе Александрия произошёл взрыв, передает Al Jazeera.

Информации о жертвах в настоящий момент нет, передает russian.rt.com.

Ранее сообщалось о первом взрыве у коптской церкви в египетском городе Танта, в результате которого, по последним данным, погибли 30 человек. Второй взрыв произошел в Танте возле тренировочного центра МВД.

 

Ключевые слова: Египет,
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