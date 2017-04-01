Египет сотрясают взрывы: Атаке подвергся храм в Александрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О еще одном взрыве сообщили СМИ.

У коптского православного Собора Святого Марка в египетском городе Александрия произошёл взрыв, передает Al Jazeera.

Информации о жертвах в настоящий момент нет, передает russian.rt.com.

Ранее сообщалось о первом взрыве у коптской церкви в египетском городе Танта, в результате которого, по последним данным, погибли 30 человек. Второй взрыв произошел в Танте возле тренировочного центра МВД.