ЕЭК разработала рекомендации для снижения инфляции в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии разработала и приняла Рекомендации «О предложениях Евразийской экономической комиссии по мерам, направленным на снижение уровня инфляции (индекса потребительских цен) в Республике Казахстан». Об этом сообщает пресс-служба Национального банка РК.

Рекомендации были разработаны ЕЭК в связи с превышением Казахстаном количественного значения показателя уровня инфляции, установленного в Договоре о Евразийском экономическом союзе и определяемого с учетом наименьшего значения этого показателя среди государств-членов Евразийского экономического союза.

Несмотря на превышение в 2012-2015 годы отдельными государствами-членами количественных значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития, это лишь второй документ, подготовленный ЕЭК в целях обеспечения макроэкономической стабильности в ЕАЭС. Таким образом, можно наблюдать выборочный подход со стороны ЕЭК к определению целесообразности выработки Рекомендаций в случае превышения количественных значений макроэкономических показателей, определяющих экономическую устойчивость государств-членов ЕАЭС.

В целом рекомендации ЕЭК для Казахстана не противоречат проводимой денежно-кредитной политике и были разработаны совместно в ходе двусторонних консультаций представителей ЕЭК с уполномоченными органами Казахстана, в том числе Национальным банком, отмечается в сообщении регулятора. В частности, Рекомендации предусматривают применение режима инфляционного таргетирования, повышение транспарентности денежно-кредитной политики, обеспечение достижения национального целевого ориентира по инфляции.