ЕЭК и ОДКБ планируют сотрудничать в борьбе с незаконной миграцией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект меморандума о сотрудничестве между Координационным советом руководителей компетентных органов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ ОДКБ) и Консультативным комитетом по миграционной политике при Коллегии Евразийской экономической комиссии обсудили на 20-м заседании КСБНМ ОДКБ.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, меморандум закладывает основу сотрудничества между ЕЭК и государствами-членами ОДКБ в сфере содействия законной трудовой миграции в ЕАЭС и защиты общего рынка труда от нелегальной рабочей силы из третьих государств.

Документ предполагает обмен информационно-аналитическими материалами, нормативными правовыми актами, участием в совместных мероприятиях. В рамках меморандума планируется также согласовывать общие подходы и принципы в сфере трудовой миграции, развивать сотрудничество в рамках консультативных органов.

Секретариат КСБНМ ОДКБ проинформировал участников, что меморандум, одобренный на заседании Консультативного комитета по миграционной политике при Коллегии ЕЭК, был доработан с учетом предложений компетентных ведомств государств-членов ОДКБ, и направлен в государства для проведения внутригосударственных процедур с целью его последующего подписания.

Также участники заседания обсудили миграционную ситуацию в государствах - членах ОДКБ и приняли решение, что ежегодно проводимым в формате ОДКБ оперативно-профилактическим мероприятиям по противодействию незаконной миграции под условным названием «Нелегал», будет присвоен статус постоянно действующей региональной операции ОДКБ.

Двадцать первое заседание КСБНМ ОДКБ предложено провести в 2018 году в Душанбе (Республика Таджикистан).