Единый комбинат питания для школ и больниц хотят создать в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте хотят создать единый комбинат питания для социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ». С такой инициативой выступила социально-предпринимательская корпорация «Шымкент».
«Сейчас во многих школах питание не систематизировано, имея хороший комбинат питания, мы могли бы стандартизировать питание для школьников, больниц, военнослужащих. Чтобы каждая школа и детский сад могли забирать еду из одного места, с едиными стандартами питания и качества», - сказал председатель правления АО «Национальная компания «СПК «Шымкент» Айтмухаммед Алдажаров.
Вместе с этим планируется создание оптово-розничного центра для доставки товаров на рынки города, а также регионального офиса инноваций на базе бизнес-инкубатора «Содби» в рамках цифровизации. А для более эффективного государственного управления будет создан «Ситуационный центр акима Южно-Казахстанской области».
«Ситуационный центр акима - это тот инструмент, который позволит оперативно обладать всей информацией, которая происходит в области. Этот проект реализуется в виде температурного графика, где, когда возникает проблема, он окрашивается в определенный цвет, есть критерии. Пилотно ситуационный центр развернут на базе нашей корпорации. Там есть много инновационных вещей, которые здесь еще не были реализованы», - добавил А. Алдажаров.
Всего в 2018 году СПК «Шымкент» совместно с дочерними компаниями и специально-экономической зоной «Ontustik» готовит к разработке 20 проектов на общую сумму 70 миллиардов 820 миллионов тенге.
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