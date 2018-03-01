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Единый комбинат питания для школ и больниц хотят создать в Шымкенте

1 Марта 2018 17:44 551
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Единый комбинат питания для школ и больниц хотят создать в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте хотят создать единый комбинат питания для социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ». С такой инициативой выступила социально-предпринимательская корпорация «Шымкент».

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«Сейчас во многих школах питание не систематизировано, имея хороший комбинат питания, мы могли бы стандартизировать питание для школьников, больниц, военнослужащих. Чтобы каждая школа и детский сад могли забирать еду из одного места, с едиными стандартами питания и качества», - сказал председатель правления АО «Национальная компания «СПК «Шымкент» Айтмухаммед Алдажаров.

Вместе с этим планируется создание оптово-розничного центра для доставки товаров на рынки города, а также регионального офиса инноваций на базе бизнес-инкубатора «Содби» в рамках цифровизации. А для более эффективного государственного управления будет создан «Ситуационный центр акима Южно-Казахстанской области».

«Ситуационный центр акима - это тот инструмент, который позволит оперативно обладать всей информацией, которая происходит в области. Этот проект реализуется в виде температурного графика, где, когда возникает проблема, он окрашивается в определенный цвет, есть критерии. Пилотно ситуационный центр развернут на базе нашей корпорации. Там есть много инновационных вещей, которые здесь еще не были реализованы», - добавил А. Алдажаров.

Всего в 2018 году СПК «Шымкент» совместно с дочерними компаниями и специально-экономической зоной «Ontustik» готовит к разработке 20 проектов на общую сумму 70 миллиардов 820 миллионов тенге.

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Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Образование,
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Автор:

Сайра Амантаева

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