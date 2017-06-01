Единую сеть сакральных святынь создадут в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области создадут единую сеть сакральных святынь, сообщила руководитель облуправления культуры Сауле Бурбаева в ходе круглого стола, посвященного реализации специального проекта «Духовные святыни Казахстана» в рамках программы «Рухани казына». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

По словам доктора исторических наук, профессора кафедры археологии и этнологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Айман Досымбаевой, вопрос создания единой сети святых мест на территории Акмолинской области способствует понятию целостной истории края, что даст дополнительный импульс для развития туристического кластера Акмолинской области.

«Сейчас нам необходимо изучить, каким наилучшим способом начать работу над созданием единой сети сакральных памятников. Необходимо большое внимание уделить дошкольному и школьному образованию в области историко-культурного наследия, чтобы с малых лет наши граждане знали все святые места не только родного края, но и всего Казахстана» - сказала в своем выступлении Сауле Бурбаева.

На территории Акмолинской области находится 1793 объекта историко-культурного наследия. 1375 памятников относятся к археологии и расположены в основном в Зерендинском, Ерейментауском, Бурабайском, Коргалжынском и Атбасарском районах. Руководитель управления культуры отметила, что, несмотря на уже имеющуюся научную систематизацию и картографирование сакральных памятников, необходимо более глубокое их изучение, а также создание общенационального перечня объектов историко-культурного наследия.

На данный момент при управлении культуры создана рабочая группа из числа сотрудников ведомства, музейных работников, краеведов, ученых и историков, которые работают над внедрением в Карту сакральных объектов республиканского и местного значения исторических памятников.