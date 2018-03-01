ЕБРР профинансирует проекты ЖКХ в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов находясь с рабочим визитом в Великобритании в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития ознакомился с деятельностью завода по сортировке и переработке твердо-бытовых отходов «Southwark Integrated Waste Management Facility», а также с системой организации общественных перевозок «Transport for London», сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе акима области.

В Лондоне аким ВКО и первый вице-президент ЕБРР Алон Пилоу обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества по совместной реализации инвестиционных проектов, направленных на инфраструктурное развитие региона.





В продолжение встречи аким Даниал Ахметов и президент ЕБРР Сума Чакрабарти подписали Соглашение о финансировании инвестиционного проекта «Модернизация систем уличного освещения городов и районных центров Восточно-Казахстанской области» на сумму 5,6 млрд тенге.





В рамках соглашения планируется модернизировать систему уличного освещения с заменой более 32 тысяч светильников в 6 городах и 11 районных центрах области с численностью населения более 630 тысяч человек. Этот проект является второй фазой по внедрению энергосберегающих технологий в системах уличного освещения в Восточном Казахстане.

Напомним, что между ЕБРР и областным акиматом уже подписаны договора о внедрении системы умного освещения с заменой более 25 тысяч ламп с энергосберегающей технологией в городах Усть-Каменогорск и Семей на сумму 4,8 млрд тенге, а в мае текущего года будут начаты строительно-монтажные работы.

В ходе переговоров аким области и президент ЕБРР договорились о сотрудничестве по рассмотрению возможности разработки технической документации и финансировании проекта по современной утилизации и переработке отходов в Усть-Каменогорске на сумму 29,5 млрд тенге. Также, по предложению акима области ЕБРР приступит к изучению проекта по газификации 50 сельских населенных пунктов Зайсанского, Урджарского и Тарбагатайского районов стоимостью 33,3 млрд тенге.





С учётом подписанного сегодня соглашения, с 2015 года между акиматом области и ЕБРР заключено 10 кредитных договоров и соглашений с объемом инвестиции на 46,1 млрд тенге.

Достигнутая договоренность и подписание соответствующих документов о финансировании проектов по газификации и переработке ТБО позволят к концу 2018 году увеличить объём инвестиций в ВКО до 108,9 млрд тенге по 12 проектам.

По завершении встречи сэр Сума Чакрабарти отметил, что ВКО является лидером среди регионов Казахстана по количеству и сумме реализуемых проектов и вручил «Благодарственное письмо» подчеркнув огромный вклад акима области Даниала Ахметова в реализации инвестиционных проектов. Президент ЕБРР пригласил главу области принять участие и выступить в качестве гостя на Центрально-Азиатском международном форуме, который состоится в Пекине в ноябре 2018 года.





Стоит отметить, что в мае текущего года в рамках Астанинского экономического форума планируется подписание очередного кредитного договора по финансированию инфраструктурных проектов между ЕБРР и Восточно-Казахстанской областью.



