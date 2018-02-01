ЕБРР озвучил прогноз по развитию экономики Казахстана на 2018 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора, главный региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ханс Хольцхаккер озвучил прогноз по росту экономики Казахстана в 2018 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международные прогнозы довольно благоприятны, (ожидается) рост экономики в мире, Европе, Китае. Цены на нефть будут удерживаться в районе больше 60 долларов США за баррель. Это довольно благоприятная международная среда, и мы считаем, что это приведет к повышению темпов роста экономики Казахстана, а именно реального ВВП - на 3,5 - 4%», - сказал Ханс Хольцхаккер.

ЕБРР также прогнозирует рост экспорта и инвестиций в экономику Казахстана.

«Более высокий экспорт, более высокие инвестиции, реальные доходы тоже должны расти и поддерживать частное потребление. Следующий фактор, это фискальная сдержанность и более высокий импорт, потому что это также типичная картина, когда экономика начинает расти после какого-то замедления», - пояснил Ханс Хольцхаккер.

ЕБРР также прогнозирует небольшое снижение инфляции.

«Инфляция чуть еще снизиться, но не особо, и будет в коридоре, который дает Национальный банк. Но при этом не снизится очень сильно из-за восстановления частного потребления, спроса физических лиц, что поддерживается высокими ценами на нефть», - добавил Ханс Хольцхаккер.